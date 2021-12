«Qualunque sia il vostro credo vi invito a cantare con noi, perché in questo momento c’è bisogno di fiducia e di speranza»: così i Gospel Voices Family hanno introdotto il concerto nell’Auditorium Arvedi di Cremona che ha registrato il tutto esaurito, segno di quanto questo genere musicale -nato nell’America del 19° secolo come canto popolare su temi evangelici- sia ora in voga anche in Italia, dove è associato sopratutto al Natale.

In scena un gruppo di talentuosi vocalist di origine afro-americana cresciuti a Brescia, Milano, Roma e Firenze, come hanno sottolineato con il sorriso sul volto accennando frasi in dialetto in uno dei numerosi dialoghi con il pubblico; platea che ha partecipato tenendo il ritmo con un battito di mani e pure con il canto, in una “sfida” fra uomini e donne sui cori di ‘Oh Happy Day’. In scaletta, pezzi gospel sia tradizionali che moderni e i classici delle feste come ‘Silent Night’; particolarmente apprezzata l’esecuzione di ‘Joyful Joyful’ dal finale del celebre film “Sister Act 2”.

Travolgente l’energia del gruppo fondato nel 2018 dal pianista e tastierista veneto Dario Dal Molin, che nell’intervista rilasciata a Cremona1 (l’intero concerto è stato trasmesso in diretta sull’emittente) ha raccontato le difficoltà vissute dai Gospel Voices Family durante la pandemia quando tutti i live erano stati annullati. Anche a Cremona nel dicembre 2020 le sale da concerto erano vuote, stavolta invece l’evento promosso da Unomedia e Museo del Violino con la direzione artistica di Roberto Codazzi, ha scaldato il cuore del pubblico, siglando la chiusura della stagione concertistica per l’anno in corso nell’attesa delle novità per il 2022.

Federica Priori

