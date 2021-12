Covid oggi Abruzzo, 686 contagi e 3 morti: bollettino 24 dicembre

Sono 686 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, venerdì 24 dicembre in Abruzzo, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 3 morti, di età compresa tra 82 e 85 anni, tutti in provincia di Chieti, che porta il totale delle vittime a 2.629 nella Regione. Da ieri i guariti sono stati 141. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 6.630 tamponi molecolari e 20.919 test antigenici.

Sono 132 i pazienti, 2 in più rispetto a ieri, ricoverati in ospedale in area medica; 17 in terapia intensiva, ancora 2 in più da ieri, mentre gli altri 8.156 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Tra le province con il maggior numero di nuovi casi L’Aquila a 158, Chieti a 241, Pescara a 198 e Teramo a 73.