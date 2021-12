Covid oggi Calabria, 705 contagi e 5 morti: bollettino 24 dicembre

Sono 705 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, venerdì 24 dicembre 2021 in Calabria, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 5 morti. Nelle ultime 24 ore sono guarite 309 persone. Da inizio pandemia ci sono state 1.572 vittime nella Regione.

In isolamento 392 persone, 255 ricoverati, uno in meno da ieri, mentre sono stabili le terapie intensive per un totale di 28 occupate.