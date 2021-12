Adesso è ufficiale: Perugia – Vbc non si giocherà. Come anticipato (qui l’articolo), la Lega Pallavolo Serie A Femminile ha disposto il rinvio anche delle uniche due partite ancora in programma per la 13esima giornata di campionato: la gara della Vbc e il derby piemontese Novara-Chieri.

Il Consiglio di Lega ha “preso atto del preoccupante evolversi della crisi pandemica che in queste ultime ore ha coinvolto in modo importante diversi gruppi squadra delle nostre società di Serie A1”.

“Considerando – spiega la Lega – che le norme di indizione Campionati prevedono che l’ultima giornata del girone sia svolta in contemporanea, in considerazione che 5 partite su 7 sono già state rinviate a data da destinarsi, sentite le società consorziate di Serie A1 ed evidenziata la necessità di tutelare al massimo il Campionato e le prossime finali di Coppa Italia previste il 5 e 6 gennaio a Roma”.

Per cui “preso atto della condivisione di tali preoccupazioni espresse con una lettera odierna dal Presidente della Federazione Italiana Pallavolo Giuseppe Manfredi” è stato disposto il rinvio a data da destinarsi di tutte le gare di Serie A1 della tredicesima giornata, mentre imangono confermate le gare in programma per la tredicesima giornata dei Campionati di Serie A2.

