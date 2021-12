Covid oggi Sicilia, 2.446 contagi: bollettino 25 dicembre

Sono 2.446 i contagi da coronavirus in Sicilia oggi, 25 dicembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 13 morti. I ricoveri aumentano di 9 unità negli ospedali. In terapia intensiva sono in cura 76 persone (3 in più rispetto a ieri). Il dato dei guariti è pari a 523 persone. I tamponi molecolari processati sono stati 13.765. I tamponi rapidi sono stati 34.586.