Covid oggi Gb, ipotesi vaccinazioni porta a porta

Covid corre e la Gran Bretagna pensa a un ‘piano B’. L’idea sarebbe quella di organizzare una campagna di vaccinazione contro il Coronavirus porta a porta. E’ ipotesi che si sta facendo sempre più strada a Downing Street secondo quanto riporta il ‘Guardian’, ma il premier britannico Boris Johnson sarebbe orientato a vedere prima i dati di lunedì prima di prendere qualsiasi decisione anche su eventuali nuove misure.

In totale, in Inghilterra sono state somministrate 221.564 prime dosi nella settimana, che va dal 15 al 21 dicembre, con un aumento del 46% rispetto alla quella precedente, mentre le seconde dosi sono state 279.112 seconde dosi, in crescita del 39%, secondo quanto ha affermato il Dipartimento della salute e dell’assistenza sociale.

L’aumento maggiore è stato registrato tra i giovani di età compresa tra 18 e 24 anni.