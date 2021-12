Come prevedibile, sono tornate ad aumentare dopo un temporaneo calo dell’ultimo monitoraggio, le classi in isolamento per Covid nella scuole della provincia. I dati aggiornati al 19 dicembre, mostrano l’escalation dei contagi soprattutto nelle scuole superiori: da 49 alunni in isolamento si è passati a 106 e da tre classi, si è arrivati a 6. Numeri evidentemente sottostimati rispetto alla reale consistenza delle classi in Dad: erano sei, appena prima delle vacanze di Natale, le classi in isolamento sia al liceo Manin sia all’Aselli.

Il sistema di tracciamento fatica a tenere il passo dei contagi, in Ats Valpadana come nel resto d’Italia, e questo lo si vede anche dai ritardi con cui vengono avviate le comunicazioni di inizio “sorveglianza attiva”, che spesso arrivano quando, dopo un primo positivo in una classe, il virus si è già diffuso e i presidi hanno già disposto le lezioni a distanza.

Restando ai dati ufficiali, il tasso di positività nelle scuole provinciali nella settimana dal 12 al 19 dicembre, si attesta allo 0,24% contro lo 0,22 della settimana precedente; la percentuale più alta è nella fascia delle scuole primarie sebbene in leggera discesa (0,31% contro lo 0,35% della settimana precedente), mentre la crescita maggiore si riscontra nelle scuole superiori, dove il contagio di attesta allo 0,24% degli alunni contro lo 0,14%. Nella scuola d’infanzia e nelle medie il tasso è dello 0,18%.

Tra il personale scolastico si registrano 23 contagiati tra docenti e amministrativi, pari allo 0.37%; sette giorni prima erano 17 ossia lo 0,28%. gb

© Riproduzione riservata