È morto Giovanni Mandara, 92 anni, nato a Tramonti, una delle perle della Costiera Amalfitana. A Cremona, Mandara è stato il titolare della pizzeria e albergo Duomo che per tanti anni ha gestito insieme alla moglie Giovannina. Giovanni era il capostipite della famiglia Mandara, conosciutissima in città. Maestro della pizza, nel 2013 aveva ricevuto il riconoscimento della “Gran Menzione alla Professione”. Oltre alla moglie, lascia nel dolore le figlie Rosetta, Carmela e Ida. I funerali saranno celebrati mercoledì alle 10 in Duomo.

