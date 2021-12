Cede la sede stradale per i lavori del teleriscaldamento: chiusa via Persico dalla rotatoria della tangenziale a via Francesco Soldi. Il traffico è stato deviato, compreso il trasporto pubblico ed extraurbano. Sul posto per predisporre le operazioni di sicurezza, gli agenti della polizia locale, 118, vigili del fuoco, carabinieri e polizia. Informati anche i responsabili di Km.

