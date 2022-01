Sono 1.188 i nuovi positivi al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Cremona. 36.858 i nuovi casi in Lombardia, a fronte di 191.021 tamponi effettuati. Il tasso di positività, che ieri era al 20,75%, scende al 19,3%, confermando la forte circolazione del virus.

Aumentano di 280 unità i ricoverati a causa del Covid in area medica, dove i posti letto occupati a livello regionale sono 2.887. Crescono anche i ricoverati in terapia intensiva, che oggi sono 7 in più rispetto a ieri, portando il totale a 244 nella Regione.

Anche i decessi aumentano, oggi sono 38 contro i 20 di ieri, per un totale di 35.403 vittime da inizio pandemia.

La provincia con più casi è quella di Milano, dove i positivi odierni sono 10.410, di cui 4.194 a Milano città. Nelle altre province i casi sono a Bergamo: 3.733; Brescia: 5.049; Como: 2.457; Lecco: 1.172; Lodi: 915; Mantova: 1.243; Monza e Brianza: 3.261; Pavia: 1,768; Sondrio: 729; Varese: 3.647.

