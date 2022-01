Un uomo di 40 anni è rimasto seriamente ferito a una mano, questa mattina poco dopo le 8, mentre lavorava nella stalla della cascina Ca Nova di Pieve San Giacomo, lungo via Postumia. L’uomo, S.M, stava cercando di sbloccare il macchinario che distribuisce il fieno, quando la mano destra è rimasta bloccata all’interno e quattro dita sono risultate schiacciate. Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco, i carabinieri, un’ambulanza della Cremona Soccorso di Vescovato e personale dell’Ats Valpadana. Le condizioni del quarantenne hanno consigliato il trasporto in eliambulanza all’ospedale S.Giuseppe di Milano in codice giallo.

