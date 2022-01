Uno Stradivari alla Villa Reale di Monza: è andata in scena domenica pomeriggio, 9 gennaio, nel Salone d’Onore al Piano Nobile, la speciale audizione di Lena Yokoyama con il violino Lam ex Scotland University di Antonio Stradivari del 1734, temporaneamente affidato al Museo del Violino dalla Si-Yo Music Society Foundation Inc. e dalla famiglia di Sau-Wing Lam. Eseguiti brani di Vivaldi, Back, Kreisler, Massenet e De Sarasate,

La delegazione cremonese era composta oltre che dalla violinista, dal presidente di Friends of Stradivari Paolo Bodini, dall’assessore Barbara Manfredini e da Fausto Cacciatori, conservatore del Museo del Violino di Cremona, che ha tenuto una breve presentazione dello strumento.

