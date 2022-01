Sulla notizia del proscioglimento dell’ex sovrintendente del teatro Ponchielli Angela Cauzzi dall’accusa di abuso d’ufficio sono intervenuti il presidente della Fondazione del teatro Gianluca Galimberti e Matteo Piloni, consigliere regionale del Pd. “È una buona notizia”, ha commentato Galimberti. “Per la Dottoressa Angela Cauzzi innanzitutto e per il teatro Ponchielli, anche a tutela della sua operatività e della sua immagine”.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Piloni: “La notizia del non luogo a procedere a favore della dottoressa Angela Cauzzi è una bella notizia: sicuramente sul piano personale, ma soprattutto perché conferma la professionalità e la dedizione con la quale la dottoressa Cauzzi ha lavorato per il Ponchielli dandogli quel lustro che, in tanti anni, ha ottenuto”.

