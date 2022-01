Una curva presa troppo stretta ed è stato abbattuto il palo del semaforo all’attraversamento pedonale di viale Po, angolo via Navaroli. E’ successo circa alle 18 di oggi; secondo alcuni testimoni il conducente della vettura, diretta verso piazza Cadorna, ha accostato e ha avvisato gli agenti. Nessun ferito, ma solo il danno al semaforo, completamente divelto. Un incidente non infrequente sulle nostre strade e che spesso implica tempi lunghi di riparazione per questioni assicurative.

