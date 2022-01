Sono 1103 i nuovi contagi registrati in provincia di Cremona nelle ultime 24 ore, un dato che non si discosta troppo da quelli delle prime due settimane di gennaio. 1720 il dato più alto, l’8 gennaio dall’inizio di quest’anno.

In regione Lombardia i nuovi contagi sono stati 33.249, con tasso di positività al 14,8 leggermente in discesa rispetto al 16,4% di ieri e purtroppo 77 morti. Scendono di quattro i ricoveri in terapia intensiva, aumentano di 34 quelli ordinari.

Le persone ricoverate con sintomi, in Lombardia, sono 3.503 di cui 258 in Terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 543.052 soggetti.

