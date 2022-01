Sono oltre 200 i pazienti in ospedale a causa del Covid. Secondo i dati diramati dagli ospedali del territorio, sono 105 pazienti dell’Asst di Cremona, di cui 10 in terapia intensiva (9 a Cremona + 1 a Oglio Po). A Crema invece i pazienti ricoverati Covid sono complessivamente 99, di cui 15 in terapia semi-intensiva e 20 presso il presidio di Rivolta d’Adda.

Una situazione di crescita, considerando che solo due giorni fa, il 16 gennaio, erano 188. Una crescita che tuttavia sembra rallentare, soprattutto considerando che la provincia di Cremona ha ormai raggiunto il picco pandemico.

