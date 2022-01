L’ex ministro dei Trasporti cremonese Danilo Toninelli non c’entra nulla con l’indagine che la procura di Milano ha avviato nei confronti di Beppe Grillo per traffico di influenze, secondo la quale avrebbe sensibilizzato i parlamentari 5 stelle per favorire i suoi rapporti con l’imprenditore Onorato.

“Sono certo che Grillo non si è mai arricchito con la politica, anzi sicuramente ci ha rimesso”, afferma Toninelli, che però non risparmia critiche al movimento.

