Nell’ambito della Giornata della Memoria, il Soroptimist Club di Cremona presieduto da Elisabetta Bondioni, organizza per mercoledì 26 gennaio la conferenza “La prospettiva delle donne nei campi per Displaced Persons dopo la seconda Guerra mondiale” con particolare riferimento al DP Camp IT82 di Cremona, attivo tra 1945 e 1948 nel complesso dell’ex monastero ed ex caserma del Corpus Domini di via Bissolati e aree limitrofe. Relatrice sarà Monica Feraboli. L’incontro in presenza avrà luogo a palazzo Vidoni in via Manzoni 2 alle ore 18 ma sarà possibile seguirlo, vista la situazione sanitaria in atto, anche on line collegandosi al link https://us02web.zoom.us/j/83443897824.

