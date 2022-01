Con 214.099 tamponi effettuati è di 31.164 il numero di nuovi casi di Covid registrati in Lombardia, con un tasso di positività in calo al 14,5 (ieri 16,1%).

Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-2, 274) e nei reparti (-42, 3.461). Sono 82 i decessi, che portano il totale delle vittime a 36.460 da inizio pandemia.

Per quanto riguarda le province, sono 9.131 i positivi segnalati a Milano (di cui 3.546 a Milano città), 3018 a Bergamo, 4439 a Brescia, 1838 a Como, 1163 a Cremona, 888 a Lecco, 686 a Lodi, 1542 a Mantova, 2547 a Monza e Brianza, 1598 a Pavia, 671 a Sondrio e 2.699 a Varese.

In Italia i nuovi casi oggi sono 171.263, contro i 179.106 di ieri e soprattutto i 180.426 di sabato scorso: una riduzione settimanale del 5%. Con 1.043.649 tamponi, oltre 70mila in meno rispetto a ieri, tanto che il tasso di positività sale dal 16% al 16,4%. I decessi sono 333 (ieri erano 373), per un totale di 143.296 vittime dall’inizio dell’epidemia. Tornano a scendere contemporaneamente sia i ricoveri che le terapie intensive, come non accadeva da due mesi: le rianimazioni sono 31 in meno (ieri +9) con 121 ingressi del giorno, e calano a 1.676, mentre i ricoveri ordinari sono 43 in meno (ieri -174), 19.442 in tutto.

