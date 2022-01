Approvato dal Consiglio Comunale l’ordine del giorno di Sinistra per Cremona Energia Civile sull’abbandono dell’uso delle gabbie negli allevamenti intensivi.

Con questo ordine del giorno, l’amministrazione comunale, già impegnata sul tema della food policy in linea con gli obiettivi di sostenibilità dell’agenda Onu per la valorizzazione di produzioni agricole di qualità e il contrasto dello spreco alimentare, si è impegnata a sostenere e accompagnare il percorso di transizione verso modelli produttivi attenti al benessere animale, all’impatto degli allevamenti intensivi sull’ambiente e sulla nostra salute.

Il modello di allevamento intensivo in cui gli animali sono costretti a vivere senza potersi muovere in gran numero in gabbie, per tutta o gran parte della loro esistenza, è un modello eticamente intollerabile e caratterizzato dall’uso massiccio di antibiotici nella zootecnia, una delle principali cause dei problemi sempre più diffusi di antibiotico-resistenza, oltre che ambientalmente insostenibile.

L’ordine del giorno è stato approvato col voto favorevole di tutta la maggioranza, del gruppo misto di maggioranza, del M5S e del gruppo misto di minoranza.

