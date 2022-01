“Sergio Mattarella va solo ringraziato per la disponibilità e l’ennesimo esempio di grande statura Istituzionale e morale che ha dimostrato anche in questo difficile passaggio” a dirlo è Matteo Piloni, consigliere regionale del Pd, commentando la disponibilità del presidente uscente.

“È sotto gli occhi di tutti lo spettacolo indegno che il centrodestra, a partire da Salvini, e nonostante la maggioranza relativa in Parlamento, hanno dato al Paese. Indebolendo il Governo e le Istituzioni del Paese, insieme ad altre importanti cariche dello Stato.

La “lotteria dei rigori” attraverso la quale Salvini ha giocato la partita non ha solo indebolito la sua leadership e l’intero centrodestra ma, cosa ben più grave, ha messo a repentaglio le Istituzioni del nostro Paese. Al contrario, Letta e il PD, con numeri ben inferiori rispetto al centrodestra, hanno fin da subito puntato alla tenuta del Paese e ad una soluzione di alto profilo. La disponibilità di Mattarella va in questa direzione.

Ora mi auguro che i partiti della maggioranza lavorino per rafforzare l’azione di Governo, sia per quanto riguarda la gestione della pandemia che il rilancio e lo sviluppo economico del Paese. La presenza di Mattarella, insieme a Draghi al Governo, sono, in questo senso, una garanzia”.

