Il ricordo va poi alla recente visita in città: “ Quando è venuto a Cremona abbiamo avuto una prova concreta della sua capacità di ascolto, della sua vicinanza ai territori, della sua visione di paese e anche dell’affetto di cui era ed è circondato da parte dei cittadini. E per quella visita ancora portiamo al Presidente una gratitudine profonda.

Il suo profilo internazionale e la stima di cui gode garantiscono di affrontare le partite politiche enormi, che sono di fronte a tutti noi, con un ruolo dell’Italia da protagonista e penso all’Ucraina, al rapporto atlantico, alla relazione con altri stati rispetto ai temi della pace, ambientali, sanitari, penso al ruolo dell’Europa da sostenere e promuovere”