E’ molto probabilmente un decesso per cause naturali quello su cui sono intervenuti oggi alle 13 i sanitari, in un appartamento di via Giordano 56. Un uomo di 66 anni, di cui il fratello non aveva più notizie da giorni, è stato trovato morto. Sul posto, Vigili del Fuoco e sanitari della Croce Verde.

E’ il secondo triste episodio della giornata: questa mattina a Spino d’Adda, un’analoga scoperta è avvenuta in un caseggiato di via Pavia; vittima un uomo di 73 anni.

© Riproduzione riservata