E’ stato Hamza Rafia l’ultimo colpo in entrata della Cremonese durante la sessione invernale di calciomercato che si è chiusa oggi, lunedì 31 gennaio, alle ore 20.00. Rafia, centrocampista offensivo classe 1999, arriva in prestito dalla Juventus dopo aver trascorso questa prima parte di stagione allo Standard Liegi.



Tunisino, è reduce dalla Coppa d’Africa ed è già stato allenato da Fabio Pecchia nella formazione Under 23 bianconera. Rafia ha anche debuttato in prima squadra alla Juventus, giocando in Coppa Italia contro il Genoa e segnando un gol.

In quest’ultimo giorno di mercato, i grigiorossi sono stati anche attivi sul fronte uscite. A lasciare Cremona, infatti, è stato soprattutto Luca Vido che passa alla Spal, sempre in Serie B, raggiungendo così Enrico Alfonso. Rimane in Cadetteria anche Filippo Nardi che si accasa al Como a titolo temporaneo, mentre Matteo Ghisolfi, rientrato dal prestito al Grosseto in Serie C, è passato con la stessa formula al Fiorenzuola, sempre in Lega Pro.

© Riproduzione riservata