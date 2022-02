Prosegue l’attività di sorveglianza sanitaria messa in atto da ATS Valpadana in ambito scolastico, che insieme a Presidi e Referenti Covid-19 punta a ricostruire la catena del contagio da Coronavirus anche attraverso il tracciamento dei contatti sul territorio.

Secondo il report emesso il 30 gennaio dall’Osservatorio Epidemiologico di ATS Valpadana sono 1.473 gli studenti attualmente positivi in Provincia di Cremona nella fascia d’età 0-19 anni, un dato in calo rispetto alla settimana precedente quando in totale i positivi erano 2.064. Resta invece elevato -seppur in diminuzione- il numero di alunni in quarantena: se il 23 gennaio erano 5.072, ora sono 4.118. Il numero di contagi più elevato si registra nelle scuole primarie dove sono ancora 550 i bambini positivi, a seguire le scuole dell’infanzia con 332 positivi al Covid-19; mentre il dato nelle scuole medie e superiori resta sotto i 300. Va sottolineato però che diversi ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado sono residenti nel territorio cremonese ma frequentano istituti scolastici di altre province e dunque non vengono segnalati sul portale.

Per quanto concerne infine i focolai scolastici (dove per focolaio si intende un cluster di almeno due casi nella stessa classe), sono 1.196 quelli risultati attivi in Provincia di Cremona nell’ultima settimana di gennaio.

Federica Priori

