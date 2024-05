Sono 270 le offerte di lavoro attive presso i Centri per l’Impiego della Provincia di Cremona, disponibili sul sito al link: https://www.provincia.cremona.it/cpi/.

Inoltre, il 23 maggio è previsto un Recruiting Day presso il CpI di Crema, organizzato insieme a Gi-Group. Nella giornata verranno selezionati candidati neo diplomati e neo laureati interessati al ruolo di “Addetto alla gestione del personale” per un’azienda importante del territorio. Per partecipare alle selezioni è necessario inviare la propria candidatura a: preselezione.crema@provincia.cremona.it con l’oggetto “Recruiting Day”.

Sarà anche possibile partecipare all’evento Vivere e lavorare a Malta il 28 maggio alle 10.30 in webinar. Sarà presente il consulente Eures di Malta che illustrerà le opportunità. Per ricevere il link al webinar registrarsi al link: https://shorturl.at/oxyG4 e . Per vedere le offerte di lavoro proposte a Malta: https://shorturl.at/bjBP6.

Sono disponibili anche 70 opportunità lavorative all’estero del servizio Eures pubblicate in pdf nella pagina: https://www.provincia.cremona.it/lavoro/?view=Pagina&id=4003.

Infine, sempre sul sito del centro per l’impiego, si possono visionare anche “Le Altre Opportunità” che sono le offerte di lavoro non direttamente gestite dai Centri per l’Impiego.

© Riproduzione riservata