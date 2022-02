Di nove ultras della Cremonese finiti nei guai dopo gli scontri avvenuti l’8 dicembre 2016 allo stadio Porta Elisa di Lucca, per 4 ci sarà la messa alla prova, gli altri 5 si presenteranno in udienza preliminare. Questi ultimi, identificati, hanno negato di aver partecipato ai tafferugli. I tifosi grigiorossi erano stati accusati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Al termine della partita, chiusa sull’1-0 per la Lucchese, tentarono di entrare in contatto con la tifoseria di casa. Dopo l’intervento della polizia, furono bloccati ma aggredirono gli uomini in divisa. Il bilancio fu di tre poliziotti feriti e ricoverati in ospedale.

