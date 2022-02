Il rincaro dei costi dell’energia sta facendo saltare anche le previsioni di spesa delle società canottieri, che in questi giorni, come del resto famiglie e imprese, stanno ricevendo le fatture dell’ultimo trimestre dello scorso anno. I bilanci preventivi andranno sicuramente ritoccati ed è prevedibile il ricorso ai portafogli dei soci per far fronte alla spesa. Lo decideranno le prossime assemblee dei soci che i consigli direttivi delle società organizzeranno a breve.

Il presidente della canottieri Bissolati Maurilio Segalini (anche presidente di Assocanotteri) si è già consultato con i colleghi di Baldesio e Flora: “Il problema c’è ed è importante. Per quanto riguarda la Bissolati, tra ottobre e dicembre 2021 e lo stesso periodo del 2020 la spesa per acqua, luce e gas è mediamente triplicata; se prendiamo solo il gas, ci avviciniamo a cinque volte tanto. Tutte le società saranno costrette ad indire le assemblee. La cosa grave è che questi costi stanno accumulandosi, perchè ora si sta parlando ancora del 2021 e adesso siamo già a febbraio. Ed essendo costi di gestione, non possiamo eliminarli perchè vorrebbe dire lasciare i soci al freddo in palestra e negli spogliatoi”.

Una possibile soluzione in prospettiva è quella che tutte le società aderiscano all’offerta di un solo fornitore, ad esempio per il gas, in modo da creare una massa critica e spuntare un miglior prezzo.

Qualche speranza che la situazione si ridimensioni sta nella possibilità che ad aprile i prezzi tornino sui livelli storici e che quindi a fine a anno l’aumento sia attorno al 20%. ma per ora è solo una speranza. gbiagi

