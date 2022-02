VOLLEY BERGAMO 1991 – VBC TRASPORTI PESANTI CASALMAGGIORE: 2-3 (25-23 / 25-22 / 24-26 / 22-25 / 12-15)

Bergamo: Di Iulio 2, May 3, Butigan 19, Shoelzel 11, Lanier 19, Loda 19 (K), Faraone (L), Cicola, Cagnin 4, Borgo 8. Non entrate: Turlà, Ogoms. All. Giangrossi-Zanelli.

Vbc: Di Maulo 2, Malual 27, Zambelli 2, Guidi 9, Shcherban 19, Braga 12, Carocci (L), Mangani, Szucs 2, Bechis (K) 1, White 7, Ferrara (L). Non entrate: Rahimova. All. Volpini-Zagni.

Dopo 70 giorni Casalmaggiore ritrova finalmente la vittoria, e lo fa al PalaAgnelli di Bergamo in una sfida-salvezza contro la squadra orobica, valevole per la 18esima giornata di campionato. Un sofferto 3-2, che consente alla formazione cremonese di portare a casa due punti preziosi.

© Riproduzione riservata