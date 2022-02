Incendio nel pomeriggio di lunedì in una stalla lungo la Bassa di Casalmaggiore, in zona Forcello. A prendere fuoco è stato il tetto, che anche a causa del vento si è consumato molto velocemente. Per domare le fiamme intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco, mentre i vitellini che erano custoditi nella struttura si sono dati alla fuga. Lo spegnimento delle fiamme, a causa del vento, si rivela particolarmente difficoltoso, e l’incendio si sta espandendo a vista d’occhio, bruciando le rotoballe che erano custodite li accanto. Sul posto anche Roberto Mariani, sindaco di Stagno Lombardo, e la Polizia Locale del Paese.

SEGUONO AGGIORNAMENTI

