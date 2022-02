Sono 312 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Cremona. In regione, a fronte di 102.963 tamponi effettuati, sono 8.395 i nuovi positivi (8,1%). Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-10) e nei reparti (-121). 75 i decessi.

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 102.963, totale complessivo: 31.806.976

– i nuovi casi positivi: 8.395

– in terapia intensiva: 182 (-10)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 2.272 (-121)

– i decessi, totale complessivo: 37.867 (+75)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 2.673 di cui 1.044 a Milano città;

Bergamo: 780;

Brescia: 1.032;

Como: 579;

Cremona: 312;

Lecco: 210;

Lodi: 162;

Mantova: 453;

Monza e Brianza: 617;

Pavia: 477;

Sondrio: 129;

Varese: 714.

