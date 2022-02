“San Valentino con Campagna Amica in Piazza Stradivari”. E’ il tema proposto dagli agricoltori di Coldiretti per la domenica con Campagna Amica, che torna nel salotto della città di Cremona, domenica 13 febbraio dalle ore 9 alle 18. Per l’occasione il tradizionale colore giallo dei gazebo Coldiretti si abbraccerà al rosso, il colore simbolo della giornata riservata agli innamorati. Gli stand degli agricoltori gareggeranno nella proposta di allestimenti e agri-regali pensati proprio per la festa di San Valentino. Ci saranno i fiori di stagione, a cominciare dalle primule, portati dai floricoltori del territorio, dono perfetto per sottolineare un sentimento d’amore. Nell’occasione in piazza Stradivari non mancherà un ‘tutor dei fiori’, in azione per aiutare a fare, anche alla luce del caro energia, le scelte giuste e convenienti.

Ci sarà anche l’esposizione intitolata “Dillo con un fiore”, dedicata al significato dei fiori made in Italy. Con un agile “manuale salva gaffe”, per aiutare gli innamorati nella scelta del dono floreale. E poi, sempre in esposizione, la galleria di baci legati al “Contest di San Valentino” che si svolgeva nella piazza Stradivari pre-pandemia. Un’occasione per riconoscersi in fotografia, ed augurarsi nel contempo di poter presto tornare a proporre l’iniziativa, quando l’emergenza sanitaria sarà finalmente superata. Così, con grande attenzione alla sicurezza di tutti e con il desiderio di offrire alla città un altro passo verso il ritorno alla normalità, Coldiretti-Campagna Amica si appresta a vivere la sua prima domenica del 2022 in piazza Stradivari, nell’ambito del bando “Le quattro stagioni di Cremona”, rassegna che si tiene con il patrocinio del Comune di Cremona.

In tutta Italia per Campagna Amica la festa di San Valentino sarà occasione per dar vita ad iniziative in agriturismo e nei mercati degli agricoltori, tra agri-regali, menu a tema e omaggi alla floricoltura made in Italy. In territorio cremonese si parte domani, dal mercato di Campagna Amica a Pizzighettone, dove le aziende proporranno il tema “Innamorati… del made in Italy”, presentando idee regalo rivolte agli innamorati e donando il vademecum “dillo con un fiore”. Si proseguirà domenica, per l’intera giornata, in piazza Stradivari a Cremona. In agriturismo, spazio alle cene dedicate alle coppie: è il caso dell’agriturismo “La Sorgente” di Montodine, che lunedì 14 febbraio accoglierà la cena più romantica dell’anno, tutta da vivere a lume di candela, con musica e un menu speciale per l’occasione.

Un “Valentino gastronomico”, già dalla giornata di domenica, in agriturismo e da asporto, sarà orchestrato al Campagnino di Pessina Cremonese, con ricette che puntano su ingredienti quali mais rosso, cuore di bietola rossa, tagliata di manzo in salsa di pepe.

La tre-giorni nel segno del romanticismo, dal sabato a lunedì, avrà una chiusura inconsueta, fissata per la giornata del martedì. “San Faustino VS San Valentino” sarà infatti il tema del mercato di Campagna Amica martedì mattina, presso il portico del Consorzio Agrario di Cremona, dalle ore 8 alle 12. Dal patrono degli innamorati a quello dei single, il mercato degli agricoltori proporrà uno spazio riservato ai cremonesi che non vivono in coppia, richiamando l’attenzione su prodotti e richieste, sempre più frequenti, che giungono dai single quando fanno la spesa al mercato.

