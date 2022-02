È una secca impressionante quella del Po in questi giorni. I rilevamenti di AIPO segnano a Cremona 7 metri e 17 sotto lo zero idrometrico, livello che si vede in piena estate. E le immagini girate sugli spiaggioni parlano chiaro: il paesaggio sembra desertico, il letto del fiume si è ritirato così tanto da essere percorribile a piedi, scoprendo rifiuti e detriti che l’acqua ha portato con sé. Nonostante queste immagini, lo scenario non dovrebbe esser particolarmente proeoccupante, almeno secondo il meteorologo Luca Mercalli intervenuto ieri sera al teatro Ponchielli.

Il servizio di Giovanni Rossi

