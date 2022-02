Ferve l’attività a Persico Dosimo nella sede di Rigenera, progetto di agricoltura sociale della Cooperativa Nazareth, ente attivo da vent’anni nel territorio con servizi educativi per minori e famiglie, che dal 2014 ha dato avvio ad un’esperienza di produzione orticola e trasformazione agroalimentare.

Rigenera ha presto coinvolto anche i detenuti della Casa Circondariale di Cremona, creando proprio in carcere il laboratorio “Buoni di Ca’ del Ferro”. In questo periodo l’attività è rimodulata in base alla situazione sanitaria, ma il progetto continua e anzi mostra già i propri effetti benefici in linea con l’andamento nazionale: in Italia sono numerose le organizzazioni del Terzo Settore che danno lavoro al 34% dei detenuti, e secondo i dati diffusi da Rigenera, solo il 2% delle persone che ha scontato la pena lavorando torna a delinquere. Il progetto infatti riesce a valorizzare i talenti.

Nella collaborazione con la Casa Circondariale di Cremona, sono diverse le storie ‘a lieto fine’: due persone sono riuscite ad arrivare alla fine della pena con un contratto a tempo indeterminato e di recente uno di loro ha deciso di rimanere a lavorare stabilmente nel progetto Rigenera.

