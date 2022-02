Grande attesa all’Auditorium Giovanni Arvedi del Museo del Violino per il concerto inaugurale della rassegna L’altra anima del violino, giunta alla quarta edizione. In programma domenica 27 febbraio alle 21 il dialogo tra due formidabili fuoriclasse del violoncello Mario Brunello e Giovanni Sollima che saranno i protagonisti di Suite Italienne, sotto la direzione artistica di Roberto Codazzi, la rassegna mette in luce tutte le sfaccettature espressive degli strumenti ad arco, esplorando commistioni di generi e di stili.

Domenica in auditorium l’occasione unica di ascoltare nella stessa serata due straordinari violoncellisti che uniscono le loro abilità in un programma che spazia da Verdi ai Queen, senza dimenticare un tuffo nel barocco con Bach, riuscendo a soddisfare ogni gusto musicale. I biglietti sono ancora disponibili. Possono essere acquistate al Museo del Violino, al Teatro Ponchielli e sul circuito online di Vivaticket.

