Covid oggi Italia, 46.169 contagi e 249 morti: bollettino 24 febbraio

(Adnkronos) – Sono 46.169 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 24 febbraio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 249 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 484.530 i tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso positività pari al 9,5%.



VENETO – Sono 4.111 i nuovi contagi da coronavirus oggi 24 febbraio in Veneto, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 13 morti, considerando la differenza tra il totale indicato ieri dal ministero della Salute e quello presente nel bollettino diffuso oggi dalla regione. I positivi nella regione, che ieri erano 4.593, salgono a 1.317.960 dall’inizio dell’epidemia, quello dei decessi a 13.790. Gli attuali positivi scendono a 63.592 (- 813). Si abbassano i numeri ospedalieri, con 1.154 (-35) ricoverati in area medica, e 98 (-3) in terapia intensiva.

CAMPANIA – Sono 4.252 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 24 febbraio 2022 in Campania, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 15 morti, di cui 3 avvenuti nei giorni scorsi. In Campania sono 57 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 870 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

LAZIO – Sono 5.361 i nuovi contagi da coronavirus oggi 24 febbraio 2022 nel Lazio, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 17 decessi. A Roma 2.387 casi di positività.

“Oggi nel Lazio, su 11.334 tamponi molecolari e 39.455 tamponi antigenici per un totale di 50.789 tamponi, si registrano 5.361 nuovi casi positivi (-278). Sono 17 i decessi (+3), 1.553 i ricoverati (-67), 140 le persone nelle terapie intensive (+1) e 11.751 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,5%. I casi a Roma città sono a quota 2.387” comunica in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, al termine della videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19.

Nel Lazio “in calo l’incidenza e il valore Rt. La prima arriva a 676 per 100 mila abitanti (era 870 la scorsa settimana), il valore Rt a 0.74 rispetto a 0.94 della scorsa settimana” evidenzia l’assessore D’Amato, che aggiunge: “Cala la pressione sulla rete ospedaliera e sulle terapie intensive”.

FRIULI VENEZIA GIULIA – Sono 810 i nuovi contagi da coronavirus oggi 24 febbraio 2022 in Friuli Venezia Giulia, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 18 morti.

Nel dettaglio, oggi in Friuli Venezia Giulia su 5.584 tamponi molecolari sono stati rilevati 271 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 4,85%. Sono inoltre 8.776 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 539 casi (6,14%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 16, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti calano a 271. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. Per quanto riguarda l’andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia più colpita è quella 40-49 (18,64%), seguita dalla 50-59 anni (15,06%) e 30-39 (14,81%). Si registrano i decessi di 18 persone, di età compresa tra 50 e 96 anni. I decessi complessivamente sono pari a 4.760, con la seguente suddivisione territoriale: 1.163 a Trieste, 2.274 a Udine, 904 a Pordenone e 419 a Gorizia.

I totalmente guariti sono 280.068, i clinicamente guariti 273, mentre le persone in isolamento risultano essere 20.923. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 306.311 persone con la seguente suddivisione territoriale: 66.135 a Trieste, 127.098 a Udine, 74.108 a Pordenone, 34.529 a Gorizia e 4.441 da fuori regione. Il totale dei casi è stato ridotto di 6 unità in seguito a un tampone antigenico non confermato dal tampone molecolare nell’area di Gorizia e alla revisione di 5 casi (2 nell’area di Trieste e 3 nel pordenonese).

VALLE D’AOSTA – Sono 39 i nuovi contagi da coronavirus oggi 24 febbraio 2022 in Valle d’Aosta, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Nessun nuovo decesso.

I nuovi casi di positività in Valle d’Aosta portano il totale delle persone contagiate dal virus da inizio epidemia a oggi a 31.302. I positivi attuali sono 1.424 di cui 1.389 in isolamento domiciliare, 31 ricoverati in ospedale, quattro in terapia intensiva. Le persone complessivamente guarite sono 29.360, in aumento di 39 unità rispetto a ieri. I casi complessivamente testati sono 127.798, i tamponi fino ad oggi effettuati 465.019. Da inizio emergenza le persone decedute risultate positive al virus in Valle d’Aosta sono 518.

BASILICATA – In Basilicata sono 508 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 24 febbraio, su un totale di 3.258 tamponi (molecolari e antigenici). Si segnalano 2 decessi per Covid-19. Sono i dati del bollettino regionale della task force coronavirus riferito alle ultime 24 ore. Le persone decedute risiedevano a Potenza e Rionero in Vulture. Sono state registrate 556 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 113 (+3) di cui 2 in terapia intensiva: 63 (di cui 1 in TI) nell’ospedale di Potenza; 50 (di cui 1 in TI) in quello di Matera.

Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono circa 19.800. Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 949 somministrazioni. Finora 466.949 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,4 per cento della popolazione che ammonta a 553.254 residenti), 435.622 hanno ricevuto la seconda (78,7 per cento) e 335.020 sono le terze dosi (60,6 per cento), per un totale di 1.237.591 somministrazioni effettuate.

Le fasce di età con la maggiore copertura nell’ordine sono 70-79 anni (prima dose 99,99%; seconda 96,8%; terza 89,2%), 60-69 anni (prima dose 98%; seconda 93,7%; terza 82,1%), over 80 (prima 96,2%; seconda 93,4%; terza 85,3%) e 16-19 anni (prima 92,6%; seconda 82,7%; terza 51,9%).

TOSCANA – Sono 2.993 i nuovi contagi da coronavirus oggi 24 febbraio in Toscana, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19 anticipati via social dal presidente della Regione Eugenio Giani. “I nuovi casi di Covid registrati in Toscana nelle ultime 24 ore sono 2.993 su 29.855 test di cui 8.406 tamponi molecolari e 21.449 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 10,03% (49,4% sulle prime diagnosi)”, si legge nel post.

EMILIA ROMAGNA – Sono 2.753 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 24 febbraio 2022 in Emilia Romagna, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 26 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 21.844 tamponi, di cui 10.879 test antigenici rapidi con un tasso di positività del 12,6%. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 95, 6 in meno rispetto a ieri. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.564, 66 in meno rispetto a ieri.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 638 nuovi casi, seguita da Modena a 378 e Reggio Emilia a 326, poi Ravenna a 267, Rimini a 255, Ferrara a 242 e Parma a 212. In isolamento 41.450 persone. Da ieri sono guarite 4.127 persone.

ABRUZZO – Sono 1.328 i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 24 febbraio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 5 morti. I nuovi casi (di età compresa tra 3 mesi e 96 anni) portano il totale dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – a 25.9705. Dei positivi odierni, 916 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Registrati altri 710 guariti rispetto a ieri. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 69.774 (+613 rispetto a ieri).

Sono 416 i pazienti (-1 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 14 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 69.344 positivi (+614 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 9,31%.

PUGLIA – Sono 3.652 i nuovi contagi da coronavirus oggi 24 febbraio 2022 in Puglia, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 9 decessi.

I nuovi casi di positività sono stati rilevati su 29.393 test giornalieri. I nuovi casi per provincia: provincia di Bari: 932; provincia di Bat: 272; provincia di Brindisi: 322; provincia di Foggia: 589; provincia di Lecce: 1.065; provincia di Taranto: 443; residenti fuori regione: 20; provincia in definizione: 9.

Sono 83.307 le persone attualmente positive in Puglia, 689 ricoverate in area non critica, 44 in terapia intensiva. Da inizio emergenza 723.374 casi totali, 8.636.501 test eseguiti, 632.455 persone guarite e 7.612 decessi nella Regione.