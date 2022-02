Malore fatale, verso le 19 di oggi, all’interno del palazzetto del tennis della canottieri Baldesio. Un uomo di 56 anni, atleta della squadra di tennis in carrozzina è stato improvvisamente colto da un malore durante un allenamento. Immediatamente sono scattati i soccorsi, ma purtroppo i disperati tentativi di rianimazione effettuati dai medici del 118 per quaranta minuti non sono serviti. L’uomo non ce l’ha fatta. Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso, anche i carabinieri.

