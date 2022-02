Sono 128 i nuovi positivi al Covid registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Cremona. In Lombardia i nuovi casi sono 3.332, mentre in Italia 30.629 in Italia. Dati ancora in discesa e sempre meno pressione sugli ospedali.

In regione i tamponi processati sono 45.280 (ieri 61.166) con il tasso di positività al 7,3% (ieri 7,2%); i ricoverati in terapia intensiva: 97 (-1); i ricoverati in reparto: 1.059 (-44); i decessi: 43 (ieri 19), mentre dall’inizio della pandemia sono 38.580.

Per quanto riguarda le singole province: Bergamo: 234; Brescia: 404; Como: 204; Cremona: 128; Lecco: 91; Lodi: 79; Mantova: 186; Milano: 1.014; Monza e Brianza: 308; Pavia: 166; Sondrio: 49; Varese: 308.

Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 30.629 nuovi casi di positività al Covid, ieri erano stati 38.375. I tamponi processati sono stati 317.784 (ieri 434.077) con il tasso di positività al 9,6% (ieri 8,8%). I ricoverati in terapia intensiva sono 733 (-30), mentre i ricoverati in area medica con sintomi Covid sono 10.868 (-235). Sono invece 144 le vittime (ieri 210) per un totale di 154.560 dall’inizio della pandemia. La regione con più contagiati è il Lazio con 3.900 nuovi positivi, seguito da Sicilia 3.339, Lombardia 3.332, Campania 2.708, Veneto 2.633, Puglia 2.566, Emilia Romagna 2.194, Toscana 2.084, Marche 1.207 e Piemonte 960.

