I consueti controlli del fine settimana sulle strade e sui luoghi più frequentati del capoluogo, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati stradali e contro il patrimonio, hanno consentito ai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona di denunciare due uomini per porto abusivo di arma da taglio e guida in stato di ebbrezza.

In particolare, un uomo della provincia di Lodi è stato controllato all’uscita della città, lungo la SS 10, alla guida della propria auto e, a seguito dell’ispezione del veicolo, in un vano portaoggetti è stato trovato un coltello di cui non ha saputo giustificare il possesso. Per questo motivo il coltello è stato sequestrato e l’uomo denunciato all’Autorità Giudiziaria.

Invece, il secondo fatto ha riguardato un uomo fermato alla guida del suo veicolo in via Brescia perché aveva una condotta di guida non lineare. Una volta fermata l’auto, i militari hanno capito immediatamente che non era nelle condizioni psicofisiche di guidare tenuto conto dei sintomi che presentava.

Sottoposto alle verifiche con l’etilometro, l’apparecchiatura ha eliminato ogni dubbio perché l’esito di tale accertamento ha evidenziato un tasso di 1,15 g/l. I militari sono quindi intervenuti sia penalmente con la denuncia per la guida in stato di ebbrezza sia amministrativamente con il ritiro immediato della patente.

© Riproduzione riservata