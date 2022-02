Prende il via il ciclo di appuntamenti sul tema “La via della Croce” promosso dall’Ufficio diocesano di Pastorale universitaria in collaborazione con l’Università Cattolica e il Museo Diocesano, iniziativa che intreccia arte, cultura e spiritualità.

Il mercoledì delle Ceneri, 2 marzo alle 11, l’Arcivescovo di Milano Mario Delpini terrà una lectio magistralis nel campus di Cremona dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, dal titolo ‘La sapienza della Croce innanzi alle sfide contemporanee’. L’incontro sarà trasmesso in diretta su Cremona1. Nell’aula magna si riunirà la comunità universitaria di studenti, docenti e personale non docente, insieme con il vescovo Napolioni e monsignor Delpini che porterà una riflessione sulla morte di Cristo quale evento salvifico universale.

Già lo scorso anno l’Arcivescovo di Milano, in occasione del primo centenario della fondazione dell’Università Cattolica, aveva interrogato provocatoriamente l’Ateneo con un intervento dal titolo ‘Cattolico italiano che cosa pensi?’. Ora è di nuovo tempo per l’uomo contemporaneo di fermarsi a pensare.

In tale quadro, dopo le Ceneri, l’Ufficio diocesano di Pastorale universitaria propone un’altra iniziativa per il periodo quaresimale: ogni mercoledì di marzo studenti, docenti e personale non docente di qualunque Ateneo potranno prenotare una visita gratuita al nuovo Museo Diocesano, anche in orario serale, compilando un apposito form elettronico. La visita sarà introdotta da una breve riflessione su un’opera presente nella sezione riguardante la Passione di Cristo.

Federica Priori

© Riproduzione riservata