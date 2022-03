In provincia di Cremona arrivano circa 13 milioni di euro da Regione Lombardia per finanziare i progetti di rigenerazione urbana. Sono 35 i comuni coinvolti a cui arriverà questo importante contributo, ma oltre ai 35 progetti approvati ne restano fuori 17 in provincia di Cremona di cui 7 finanziabili. Niente da fare invece per il progetto presentato dal Comune di Cremona per la riqualificazione dei giardini di Piazza Roma.

Nel servizio di Giovanni Palisto le parole di Matteo Piloni, consigliere regionale del Pd, e dell’assessore comunale Barbara Manfredini.

© Riproduzione riservata