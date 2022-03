E’ iniziato in Prefettura, questo pomeriggio alle 15, il tavolo di coordinamento indetto dal Prefetto Corrado Conforto Galli, tra gli amministratori del territorio e le autorità sanitarie per affrontare l’emergenza umanitaria in Ucraina. Al centro soprattutto la possibilità e le modalità di accoglienza di donne, bambini e famiglie in fuga dai bombardamenti.

Presenti, tra gli altri, il Questore Michele Davide Sinigaglia, il presidente della Provincia Mirko Signoroni, i sindaci Gianluca Galimberti, Stefania Bonaldi, Filippo Bongiovanni; rappresentanti della sanità locale: Salvatore Mannino per Ats Valpadana e Rosario Canino per Asst; i direttori delle Caritas di Cremona e Crema.

