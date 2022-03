E’ in corso un ripensamento, da parte del Comune e di Aem, sull’idea di riutilizzare la vecchia sede della municipalizzata in viale Trento e Trieste, ormai vuota, per trasferirvi gli uffici comunali ora in via Aselli e via Geromini. Molto costoso il recupero dell’immobile, tanto che aveva preso piede l’ipotesi di una demolizione completa e ricostruzione, ma sempre per una cifra superiore ai 4 milioni di euro. Da qui le diverse valutazioni di questi giorni: e il grosso contenitore di fronte all’ex Inam, potrebbe tornare nuovamente in vendita.

