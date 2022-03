Sono in corso da parte dei vigili del fuoco le ricerche di un cremonese di 60 anni che non ha più fatto rientro nella propria abitazione. La sua auto è stata trovata a Brancere di Stagno Lombardo, in località Sales. In azione anche i volontari dei gruppi di protezione civile di Stagno Lombardo, Gerre de’ Caprioli, Bonemerse e Sospiro.

