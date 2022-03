Sono 62 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Cremona. In regione, a fronte di 22.751 tamponi effettuati, sono 2.544 i nuovi positivi (11,1%). Continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva (-5), mentre salgono di 30 unità i ricoveri nei reparti ordinari. 15 i decessi.

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 22.751, totale complessivo: 34.236.973

– i nuovi casi positivi: 2.544

– in terapia intensiva: 52 (-5)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 904 (+30)

– i decessi, totale complessivo: 39.075 (+15)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 977 di cui 556 a Milano città;

Bergamo: 124;

Brescia: 337;

Como: 156;

Cremona: 62;

Lecco: 65;

Lodi: 20;

Mantova: 68;

Monza e Brianza: 235;

Pavia: 141;

Sondrio: 25;

Varese: 198.

