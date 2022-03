Primo nome per il Porte Aperte Festival che si svolgerà a Cremona, a Porta Mosa, dal 10 al 12 giugno.

Direttamente da Sanremo 2022, a calcare il palco cremonese sarà Ditonellapiaga, cantautrice classe 1997, che ha conquistato il pubblico sul palco dell’Ariston con il suo “Chimica” insieme a Donatella Rettore.

Soul, acid jazz, dub, indie, pop… Nel suo nuovo disco “Camouflage” ci sono mille stili e mille generi musicali. Con “Chimica” ha vinto il singolo d’oro vendendo 50mila copie, mentre il video ufficiale in un mese ha già raggiunto più di 5 milioni di visualizzazioni su YouTube. Un pezzo che non solo ha spopolato in radio e in Internet, ma un vero e proprio inno a vivere la propria sessualità in modo libero, senza pregiudizi.

Appuntamento ai Bastioni di Porta Mosa sabato 11 giugno, alle ore 22:30, a ingresso libero.

