E morta Caterina Ruggeri, assessore nella giunta di Giancarlo Corada dal 2004 al 2009. Una figura energica e vitale, che ha attraversato diversi decenni della politica locale. Da tempo era malata e ricoverata in una casa di riposo. Di visioni aperte, estroversa, combattiva, aveva svolto la delega alle pari opportunità, e alla difesa dei diritti delle donne ha dedicato gran parte del suo impegno politico. Ma in quello stesso mandato è stata anche assessore alla Polizia Locale, alle Periferie, al Benessere in Città. Tra il 2009 e il 2014 ha tenuto alti i valori del centrosinistra come consigliere di minoranza, insieme ad altre due donne del Pd particolarmente combattive, Maura Ruggeri e Alessia Manfredini.

Moglie del pittore Cornelio Bertazzoli, era uscita dalla scena politica da diversi anni. Lascia un grande vuoto tra quanto l’hanno conosciuta, come donna e come amministratrice.

