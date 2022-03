Buon compleanno Mina: la grande cantante cremonese compie il 25 marzo 82 anni. Fu nell’estate del 1958 che arrivò l’urlo della “Tigre”. Anna Maria, Mina già per gli amici, 18 anni compiuti il 25 marzo, era in vacanza in Versilia e una notte, alla Bussola di Sergio Bernardini, saltò sul palco obbligando Marino Barreto ad ascoltarla nella sua originalissima interpretazione della dolcissima “Anima Pura”, diventata tutta pepe, ritmo e voce. Poi la sera di martedì 22 settembre il debutto ufficiale alla Fiera di Rivarolo del Re alternandosi come cantante degli Happy Boys con Giacomo Masseroli nel gruppo che faceva da spalla a Flo Sandon’s e Natalino Otto.

Da allora una serie di successi italiani ma anche noti a livello mondiale che celebrano la sua voce e la sua vena artistica inimitabile. Mina annuncia il ritiro dalla scena pubblica alla fine degli anni 70 per vivere in Svizzera. Ma Cremona è sempre pronta ad accoglierla a braccia aperte. fb

© Riproduzione riservata