Un inno alla pace, quello intonato questa mattina dagli alunni dell’istituto comprensivo Cremona 3 di cui fanno parte la scuola primaria Realdo Colombo e la media Vida. I duecento bambini della primaria hanno lasciato poco dopo le 9 la loro scuola di via Aporti e, sventolando foglietti colorati hanno raggiunto piazza del Comune, per un momento di condivisione pubblica (QUI il video).

Dopo una sosta davanti alla Bertazzola, accompagnati dagli insegnanti e seguiti da diversi genitori, hanno poi proseguito la marcia in via Sicardo, facendo ritorno nel cortile della scuola, dove ad attenderli c’era una rappresentanza degli studenti del corso musicale della media Vida.

Qui, tra cartelloni che inneggiano alla pace, è stata intonata Imagine di John Lennon con le voci dei bambini e l’esecuzione musicale dei ragazzi delle medie Vida diretti da Gianlugi Bencivenga che proprio la scorsa settimana aveva presentato, a palazzo Comunale, l’implementazione del percorso di avviamento alla pratica musicale anche nelle classi della primaria dell’IC Cremona3.

La marcia di oggi, frutto dell’iniziativa degli insegnanti della Realdo Colombo, è stata accolta molto positivamente dalla dirigente Laura Rossi, che ha accompagnato il corteo: “Tutto l’istituto comprensivo è coinvolto nella promozione di questo messaggio di pace. Non possiamo restare insensibili rispetto a quello che sta succedendo nel mondo, come adulti vogliamo comunicare questo ai bambini per cercare di restituire loro un futuro di pace.

“Oggi qui si sono riuniti anche i ragazzi dell’indirizzo musicale del Vida che hanno pure lavorato sul tema della pace e lunedì prossimo, 27 marzo, saranno proprio loro i protagonisti di un momento di riflessione, con lettura di brani, che si terrà nel cortile davanti al museo archeologico di S.Lorenzo”. Sempre lunedì anche la scuola primaria di Malagnino, anch’essa parte dell’IC Cremona 3, darà vita ad una marcia della pace per le vie del paese. gb

