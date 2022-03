La polizia locale ha denunciato un uomo per guida in stato di ebbrezza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Nei guai è finito F.M., 48 anni, cremonese, operaio, fermato dopo un inseguimento per le strade di Cremona.

Ad allertare il numero di emergenza è stata una chiamata che avvertiva della presenza di un uomo che stava male seduto a bordo di un autocarro bianco in via Postumia. È quindi stata inviata una pattuglia dell’unità di pronto intervento della polizia locale per assistenza ai medici del 118. Ma una volta arrivati sul posto, gli agenti hanno notato che il mezzo si stava allontanando. Raggiunto in via S. Rocco, l’uomo si è rifiutato di mostrare la patente di guida, dandosi alla fuga in direzione Gerre dè Caprioli.

Gli agenti si sono lanciati all’inseguimento del veicolo, raggiungendolo presso la propria abitazione. L’uomo, fuori controllo, ha dato in escandescenze, minacciando di morte un agente. Sul posto sono poi arrivate una seconda pattuglia della polizia locale e una dei carabinieri.

Alla fine l’uomo è stato accompagnato al comando di piazza Libertà e sottoposto al test dell’etilometro, risultato positivo con un valore di 2,27 g/l. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro.

© Riproduzione riservata